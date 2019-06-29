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Як російська пропаганда робить фейки: офіцер ЗСУ показав цікаві фото

29.06.2019

Російські пропагандисти продовжують робити фейки про те, як жителі окупованого Донбасу з нетерпінням чекають паспортів Росії і радіють їх отриманню.

Про це на своїй сторінці в Facebook розповів офіцер Збройних сил України (ЗСУ) Анатолій Штефан (“Штірліц”), викривши один з фейків.

Так, він показав два фото, на яких зафіксовано одну жінку, але які пропагандисти “датували” різним часом.

“1-е фото. 2019 рік. Щаслива власниця 1000-го паспорту російських окупантів Лариса Лазаренко. 2-е фото. 2017 рік. Ой, знову Лариса Лазаренко і знову володарка паспорту від окупантів. Вони навіть статистів для картинок не змінюють. Але піпл хаває, зомбоящик працює”, – зазначив Штефан.

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