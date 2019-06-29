Російська пропаганда готує черговий фейк – координатор ІС

За оперативними даними групи ІС спецслужбами РФ планується нова пропагандистська інформаційна кампанія з дискредитації України.

Так, в найближчі дні в «ДНР» мають прибути представники одного з російських федеральних каналів, щоб зняти великий сюжет про «злочини ЗС України проти мирного населення« ДНР ».

Основними дійовими особами даного сюжету стануть 7 українських військовослужбовців, що пересувалися в штаб підрозділу на вантажному автомобілі, водій якого відхилився від маршруту і завіз військових на тимчасово окуповану територію. Там вони були затримані представниками збройних формувань Російської Федерації.

На даний момент наших військових утримують в Макіївському СІЗО, де з ними «працюють» представники російських спецслужб, надаючи на них психологічний тиск. Полоненим роздані для заучування спеціально підготовлені тексти, які вони повинні будуть озвучити на камери російського пропагандистського каналу. Цікава деталь – місцевих колаборантів, які перейшли на службу окупантам в «органи безпеки лднр», до полонених не підпускають на гарматний постріл.

Російська пропаганда представить свою версію подій, по якій «українська ДРГ» у складі 8 осіб, за наказом командування ООС, прямувала на тимчасово окуповану територію для проведення диверсій на об’єктах цивільної інфраструктури (водопостачання, електричних мереж і т.д.). Але завдяки пильності «розвідки і контррозвідки« ДНР », була захоплена в полон в момент переходу лінії розмежування.

По замыслу информационной провокации пленные военнослужащие должны будут рассказать и подтвердить (понятно, что под угрозой жизни) эту российскую пропагандистскую версию событий, также будут сфабрикованы документальные доказательства.

Водій вантажівки, який доставив наших військових в полон, днями був звільнений з полону в результаті домовленостей одного з кандидатів в депутати ВР з його кумом В.Путіним. За повідомленням українських ЗМІ, дружина одного з полонених звинуватила даного військовослужбовця в тому, що він сприяв попаданню її чоловіка і товаришів в полон.

Координатор ІС Юрій Карін