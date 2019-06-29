Моторошна ДТП на Запоріжжі: неадекватний водій ледь не в’їхав в юрбу пішоходів

У четвер, 27 червня, в Мелітополі сталася ДТП: водій ледь не збив людей на пішохідному переході.

Інцидент стався на перехресті проспекту Богдана Хмельницького і вулиці Шмідта. Там два авто марки LADA Priora і Skoda рухалися назустріч один одному і зіткнулися. Skoda через удар відлетіла на тротуар, де перебували люди.

На відео видно, що тільки дивом некерований автомобіль не зачепив пішоходів і тих, хто торгують на тротуарі, ледве не повторивши трагедію в Харкові.

Відомо, що в результаті аварії є потерпілі. Їх лікарі швидкої медичної допомоги доставили в лікарню. Авто отримали серйозні механічні пошкодження.