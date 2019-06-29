Масштабна пожежа сталася на Львівському залізничному вокзалі (фото)

На Львівському залізничному вокзалі горіли приміщення.

Про це повідомив на своїй фейсбук-сторінці громадський активіст Ігор Зінкевич. За його словами, на території «Львівзахіддепо» горить технічний цех, що знаходиться позаду Головного вокзалу. Пожежа охопила територію 300 кв метрів. За словами Зінкевича, загиблих та постраждалих наразі немає. Причини пожежі поки також невідомі.

У соцмережах львів’яни та гості міста розповідають, що дим від пожежі видно навіть у віддалених районах Львова.

На 20:30 пожежу локалізовано !

Фото зняті біля епіцентру пожежі (взято зі сторінки Ігора Зінкевича)

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