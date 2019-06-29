Перебігав 8 смуг: у Києві «знесли» пішохода

У Дніпровському районі столиці на Дарницькому шосе в напрямку центра сталась ДТП із загиблим. Про це повідомляє Еспресо.

Встанволено, що пішохід перебігав дорогу у невстановленому для цього місці. Чоловік потрапив під колеса Honda Civic.

Зі слів водія, той їхав із швидкістю приблизно 50-60 км/год, як невідомо звідки перед машиною опинився чоловік. Керманич нажав на гальма, проте цього вже було не достатньо. Сталось зіткнення. Удар був такої сили, що тіло порушника відкинуло на відстань близько 50 м.

На місце аварії прибули працівники швидкої допомоги, але чоловік років ймовірно 45-ти помер на місці.

: sud.ua

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