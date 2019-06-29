Влад Яма рассказал, как ему удалось уладить конфликт с Лесей Никитюк

В 2018 году хореограф Влад Яма и ведущая Леся Никитюк жёстко поссорились на шоу “Танці з зірками-2018”. Леся была участницей проекта, а Влад – членом жюри, который постоянно её критиковал. И вот, спустя год, знаменитости опять встретились. Это случилось на съемках нового шоу “Шалена зірка”, ведущей которого и стала звезда Нового канала.

За кулисами проекта Влад рассказал, удалось ли им с Лесей уладить давний конфликт.

“У меня с Лесей обычные приятельские отношения. На самом деле я о конфликте давно забыл, и вспоминаю только тогда, когда мне в соцсетях начинают об этом писать. Но, судя по высказываниям Никитюк на проектах “Хто проти блондинок?” и “Хто зверху?”, она до сих пор помнит, и, мне кажется, даже злится”, – говорит хореограф.

Также Влад признался, что они с Лесей этот момент никогда не обсуждали.

“Мы вне кадра об этом почему-то не разговариваем. Обычно беседуем очень мило, с улыбкой. А в кадре на Лесю что-то иногда находит, поэтому, думаю, что она таит обиду. Не знаю, почему. Мне кажется, что тут все очевидно – каждый делал свою работу, как мог. Она танцевала, как могла, а я комментировал, как мог. Видимо, что-то не совпало”, – добавил Влад Яма.

За победу в шоу “Шалена зірка” Влад Яма соревновался с Дмитрием Танковичем, а помогала танцору в этом его команда поддержки – Василий Вирастюк и Вячеслав Узелков.

: showdream.org