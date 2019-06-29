Смертельний міст в Генуї знесли за кілька секунд

На опорах мосту, а також дорожньому полотні, що вціліла після обвалу, експерти встановили вибухівку. Щоб уникнути поширення пилу, навколо зони вибуху розмістили системи поливу.

Перед контрольованим вибухом тисячі людей в цьому районі, зокрема, мешканців сусідніх будинків евакуювали.

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Італія (Італійська Республіка) – держава в Південній Європі.

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Столиця – Рим

Найбільші міста: Рим, Мілан, Неаполь, Турін, Палермо, Болонья, Флоренція, Катання, Венеція

Форма правління – Парламентська республіка

Територія – 301 340 км2 (71-я в світі)

Населення – 60,79 млн чол. (23-я в світі)

Офіційна мова – італійська

Релігія – католицизм

ІЛР – 0,873 (27-я в світі)

ВВП – $2,141 трлн (8-я в світі)

Валюта – євро

Межує з: Францією, Швейцарією, Австрією, Словенією

Про початок операції попередила сирена. Знесення залишків мосту тривав буквально кілька секунд.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», частина мосту Моранді в Генуї довжиною близько 100 метрів обвалилася 14 серпня 2018 року. Впала секція, яка проходила над залізничними рейками і річкою Польчевера.

За матеріалами «Європейська правда»

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