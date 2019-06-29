Масштабна ДТП за участю семи автівок сталася під Києвом

26 червня близько 19 години, на трасі Київ – Чоп поблизу села Чишки сталася масштабна ДТП, в результаті якої постраждав один із водіїв.

Про це повідомляють в прес-службі патрульної поліції Львівщини.

Як з’ясувалося, у вантажівці MAN F2000 з напівпричепом, за кермом якої сидів 20-річний водій, відмовили гальма, тому транспортний засіб зіткнувся з іншими автівками.

: sud.ua

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