Українці зайняли перше місце в рейтингу “найсексуальніших націй світу” – опитування

Українці зайняли перше місце в рейтингу “найсексуальніших націй світу”, який був проведений під час опитування туристичною компанією Big 7 Travel повідомив на своїй сторінці в Фейсбук Helgi.

Участь в опитуванні взяли приблизно 1,5 млн осіб.

Зазначається, що учасникам опитування не надавалося додаткових пояснень слова “сексуальний”, тому кожен розумів його, як вважав за потрібне.

Додатково наголошено, що згідно з надійним словником англійської мови Merriam-Webster, “сексуальний” означає “загалом привабливий чи цікавий”.

Кохаймося, українці – у нас народжуються гарні та розумні діти!

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