“Вперше в Київ ніхто не подзвонив”, – Порошенко (відео)

Влада США вперше за останні 5 років не погодила позиції перед зустріччю президентів Дональда Трампа і Володимира Путіна. Це серйозний сигнал, попередив Петро Порошенко.

Прокоментував зустріч Трампа і Путіна екс-президент Порошенко в ході візиту до Тернополя. У Facebook вже з’явилося відео з його заявою.

Вчора, 28 червня, на саміті “Великої двадцятки” в Осаці відбулися переговори президента США Трампа з узурпатором і агресором Путіним. Обговорювалася там, серед іншого, і Україна. І в цей раз вперше за останні 5 років американці не погодили з Києвом позицію, зазначив Порошенко.

“Порушення принципу” нічого про Україну без України “- частина російського реваншу. Ми стримували його протягом 5 років, щоб нікому і в голову не могло прийти про щось про нас і без нас домовлятися з Кремлем. Перед будь-якими контактами з Москвою наші європейські та американські партнери погоджували позицію з нами. А потім ретельно нас інформували, як на даний момент відчувають себе болячки в голові Путіна “, – розповів Порошенко в Тернополі.

Він зазначив, що минула зустріч Путіна і Трампа в Осаці була першою за останні роки, перед якою в Київ так ніхто і не подзвонив.

“Це тривожний дзвінок всім, а не тільки новій владі”, – попередив екс-президент.