Серед стародавніх крокодилів знайшлися вегетаріанці

В нашу епоху рослиноїдні крокодили можуть здатися абсурдом, однак Кіган Мельстром і Рендалл Айрмис з Музею природної історії Юти виявили в стародавніх останках зуби їх давніх родичів, які дійсно були вегетаріанцями.

Автори дослідили майже 150 зубів, що збереглися від 16 різних представників групи Crocodyliformes. Жили в ранньому юрському періоді, вони передували сучасним крокодилам, аллигаторам і гавиалам, і форма зубів свідчить про велику різноманітність їжі. Судячи з отриманими даними, як м’ясоїдні, так і рослиноїдні види були присутні як мінімум в трьох групах Crocodyliformes, а можливо, і в шести.

Crocodyliformes пережили велике Триасовое вимирання і процвітали протягом всієї «епохи динозаврів». Судячи за наявними даними, рослиноїдні форми зникли разом з ними в Мел-палеогеновом вимирання. Лише м’ясоїдні види зуміли зберегтися і розвинулися в надзвичайно небезпечних хижаків нашої епохи. Вчені припускають, що рослиноїдні тварини взагалі більш схильні вымираниям, ніж м’ясоїдні, однак підтвердити або спростувати цю гіпотезу ще потрібно.

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Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в Антарктиді знайшли спільного предка крокодилів і динозаврів.

За матеріалами Naked-science

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