Вчені назвали найшкідливіші напої, серед них опинився навіть чай

Серед безлічі різноманітних напоїв є такі, які по-справжньому небезпечні. Розповідаємо про антирейтинг напоїв.

Вчені назвали п’ять напоїв, які пити марно і небезпечно для здоров’я. Причому, в переліку є і ті напої, які завжди здавалися нам корисними або хоча б нешкідливими. Однак, з’ясувалося, що небезпека не тільки в підфарбованій газованій воді або алкоголі — всі ці напої користуються популярністю у людей, інформує Ukr.Media.

Першим в цьому списку, як не дивно, значиться чай в пакетиках. Вся річ у тім, що чай в пакетиках може опинитися і зовсім не чаєм, а всього лише пилом від нього (в кращому випадку).

Газована вода. Ця вода — там спору номер один серед дієтологів. Експерти зі здорового харчування, регулярно попереджали про її шкоду. Газована вода містить в собі багато швидких вуглеводів і фахівці попереджають, що якщо часто пити солодкі напої, то відбувається стрімкий набір ваги, підвищується ризик виникнення цукрового діабету, шкірних захворювань і починаються проблеми з серцем. При цьому, газована вода без цукру теж шкідлива, оскільки з-за неї шлунок виробляє неправдиву кислоту і подразнює слизову. Газована вода може спровокувати також здуття живота. Веде це також до таких серйозних наслідків, як гастрит і виразка.

Не варто пити каву «3 в 1», бо цей порошковий напій містить дуже багато цукру. Крім того, виробники часто економлять і замість сухого молока додають туди мало корисні замінники. Самої ж кави в таких пакетиках мізерна кількість, зате дуже багато калорій.

На п’ятому місці експерти поставили сік з пакетиків, бо у них дуже багато цукру, а ось корисних компонентів майже немає. Краще такі напої замінити нектаром зі свіжих фруктів.

: aspekty.net

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