Піраміду Ель-Лахун вперше відкрили для туристів

Єгипетське міністерство у справах старожитностей урочисто відкрило піраміду Ель-Лахун для відвідувачів у п’ятницю, 28 червня.

Відкриттю передували масштабні роботи по консервації піраміди. Реставратори прибрали сміття, виявлений в коридорах і похоронній камері, повернули на місце впали каміння, а також встановили дерев’яні сходи і нову систему освітлення.

Піраміда Ель-Лахун знаходиться в 22 км від мухафази Фаюм. Вона була побудована з глиняної цегли для фараона Сенусерта II з дванадцятої династії (ок. 1991 − 1802 рр. до н. е.) на 12-метровому пагорбі на околиці міста Ель-Лахун.

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ВВП – $286,53 млрд (39-я в світі)

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Чим особлива піраміда Сенусерта ІІ

Зазвичай вхід у піраміду був розташований на північній стороні, але Сенусерт ІІ відійшов від традиції. Вхід у піраміду Ель-Лахун розташований на південній стороні і являє собою вертикальну шахту, накриту зверху гробницею дочки фараона. Таким чином будівельники намагалися заплутати грабіжників.

Кожна сторона піраміди має довжину 106 метрів і нахил приблизно в 42 градуси. Висота некрополя становить 48,6 метра. Спочатку будівельники звели каркас з вапнякових стін, пробіли між якими заповнили глиняною цеглою. Так піраміда будувалася ярус за ярусом, поки не була облицьована вапняком.

У 2009 році В ході розкопок на південній стороні піраміди Ель-Лахун команда єгипетських археологів виявила гробницю часів Середнього царства (21-18 століття до н. е..). Гробниця складалася з трьох усипальниць і переднього двору.

Всередині були знайдені колекція яскраво розписаних дерев’яних трун, дерев’яна статуя, амулети з фаянсу, глиняні судини різних розмірів і форм, рештки людських кісток і дерев’яні ящики, заповнені глиняними статуетками ушебті.

За матеріалами Ahram Online

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