У Києві з’явиться архів таємних радянських спецслужб

У Києві створять архів, в якому зберуть усі архівні документи ЧК-НКВД-КГБ. Про це повідомляє Український інститут національної пам’яті.

Архів буде розташований на лівому березі Києва: вул. Пухівська, 7, корпус № 5, в одному із приміщень Національного банку, площею понад 11 тис. кв. метрів, пише Читомо.

Наразі документи зберігаються в архівах силовиків. Проте в межах реформи декомунізації, створюється цивільна архівна установа для доступу до колишніх урядових таємниць СРСР.

Передбачається, що до архіву перевезуть документи 1917-1991 років, які сьогодні зберігаються у Службі безпеки, Службі зовнішньої розвідки, Міністерстві внутрішніх справ, Національній поліції, Національній гвардії, Міністерстві оборони, Державній прикордонній службі, органах прокуратури та судах.

Щоб отримати доступ до цих документів, потрібна буде лише заява та документ, що посвідчує особу.

Голова Інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович підкреслив, що створення архіву значно полегшить доступ до документів для користувачів.

«Все в одному місці, комфортні читальні зали, для доступу достатньо лише звернення і паспорта. Не буде зайвої паперової тяганини, як зараз, щоб зайти в режимне приміщення СБУ чи МВС», – пояснив він.

За словами директора Галузевого державного архіву СБУ Андрія Когута, за чотири роки впровадження реформи декомунізації, кількість зацікавлених історією України зросла в рази.

«Щоб зберегти сталість доступу і відповісти на запити людей, що зростають, Галузевий державний архів СБУ уже зараз готовий розпочати передачу документів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму до Архіву УІНП», – зазначив він.

В Інституті національної пам’яті нагадали, що сталий доступ до архівних матеріалів репресивних органів гарантований кожному на виконання Законів України та Рекомендації № R (2000) 13 Комітету міністрів Ради Європи країнам-членам стосовно європейської політики доступу до архівів, яка вважає можливість об’єктивно вивчати власну історію невід’ємною ознакою демократії.

У складі декомунізаційного пакету законів 9 квітня 2015, було прийнято Закон України «Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років», відповідно до якого запроваджується вільний доступ до архівів та передача їх з-під відомств силових органів до Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам’яті.

5 червня 2019 року Кабінет Міністрів України виділив для цього у Києві спеціальне приміщення.

: intvua.com

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