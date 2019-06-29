Sea Breeze 2019: в Одесу прибув новітній військовий корабель США (фото)

У суботу, 29 червня, американський швидкохідний транспортно-десантний корабель USNS Yuma зайшов в порт Одеса.

Про це повідомляє Думська.

Близько 11:00 катамаран ошвартувався біля причалу 1к. Уточнюється, що Yuma доставив в Україну підрозділ американських морських піхотинців, які візьмуть участь в міжнародних військово-морських навчаннях “Сі Бриз-2019”.

Найближчим часом в порт зайде ще один корабель ВМС США – ракетний есмінець USS Carney DDG64.

Нагадуємо, раніше в український порт у супроводі дельфінів зайшли військові кораблі НАТО. Дельфіни супроводжували іспанська і канадський фрегати, які зайшли порт.

Також кораблі Чорноморського флоту (РФ) взяли на супровід ввійшли в акваторію Чорного моря фрегати НАТО.

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