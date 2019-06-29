Люксові готелі та дорогі автомобілі. На що витрачає бюджетні мільярди Мінпромторг

Багатомільйонні витрати Мінпромторгу викликали підвищену увагу до відомства, зазвичай залишається в тіні. Якщо вірити даним сайту держзакупівель”, за два роки міністерство витратило на проживання співробітників в готелях за кордоном 19,3 млн руб. Вартість окремих номерів перевищувала мільйон рублів — багато росіян не заробляють таких грошей і за рік.

Втім, Мінпромторг не назвеш скромним відомством. Один його глава — Денис Мантуров — заробив в 2018 році 443,3 млн руб. роком раніше — 213,5 млн руб.

Тепер він запевняє, що відомство укладається в нормативи з бронювання номерів в готелях для співробітників. «Які номери у рамках проведених заходів в цьому місті вільні, такі і купуються для участі в цих заходах», — підкреслив чиновник.

«Росбалт» вивчив тендери, оголошені Мінпромторгом за останній рік. Рахунок витрачених бюджетних коштів йде на десятки і навіть сотні мільярдів рублів. Міністерство закуповує для потреб шкіл та «швидкої допомоги» вітчизняні автомобілі, при цьому чиновники бажають їздити виключно на люксових іномарках.

ГАЗ — для простих смертних, BMW — для чиновників

У грудні 2018 року Мінпромторг оголосив більше сотні тендерів на поставку шкільних автобусів в різні регіони країни. В технічному завданні окремо обумовлювалося, що транспорт повинен бути обов’язково російського виробництва. Жодна з закупівель не була конкурентною, участь у всіх приймав єдиний постачальник — в переважній більшості випадків ним став автомобільний завод ГАЗ.

Ще один схожий тендер стосувався поставки в російські регіони автомобілів швидкої медичної допомоги. Вони також повинні були бути зроблені в Росії. Як і у випадку зі шкільними автобусами, закупівлі пройшли без будь-якої конкуренції, перемогу в них в основному здобував все той же ГАЗ.

А ось самі чиновники Мінпромторгу воліють пересуватися виключно на автомобілях. Все в тому ж грудні — практично під Новий рік — відомство Дениса Мантурова оголосило аукціон на надання комплексу транспортних послуг для потреб міністерства. В конкурсній документації зазначалося, що чиновникам повинні бути надані автомобілі марок BMW, Ford, Volkswagen (в загальній складності 52 машини), а також легковий автомобіль бізнес-класу і пасажирський автобус на 16 місць.

В техзавданні зазначено, що виконавець повинен забезпечити подачу транспортних засобів до будівлі Мінпромторгу Росії у термін не більше 15 хвилин з моменту подачі заявки. Водії ж кортежу повинні «мати охайний зовнішній вигляд (костюм, сорочка, краватка), вміти надавати першу медичну допомогу у критичних ситуаціях, приймати заходи по забезпеченню безпеки пасажира, знати пристрій автомобіля і мати навички щодо усунення дрібних несправностей».

Перемогу в тендері перемогло ТОВ «Авто Спец Послуги», що запропонувало 94,45 млн руб. Цієї компанії не вперше надавати послуги для російських чиновників. «Авто Спец Послуги» поставляє автомобілі з водіями для Росреестра, Ростехнагляду, ФССП та інших відомств.

Але на цьому автомобільні апетити Мінпромторгу не закінчуються. У вересні відомство закупило 10 автомобілів Ford Mondeo на загальну суму 15 млн руб. Переможцем конкурсу стало ПРАТ «Авилон АГ», яке поставило іномарки з шкіряними сидіннями і «темної тонуванням стекол». Цікаво, чи дотримується Мінпромторг нормативи з тонування? Відповіді на це питання в документації, на жаль, немає.

300 мільйонів за три дні

Завдяки сайту держзакупівель ми знаємо, у скільки російському бюджету обійшовся глобальний саміт з індустріалізації, який пройде з 9 по 11 липня в Єкатеринбурзі. Мінпромторг витратить на нього 300 млн руб. В цю суму увійде переобладнання майданчики виставкового центру «Єкатеринбург-Експо» під потреби сильних світу цього.

На першому поверсі будівлі будуть обладнані приміщення зони президента РФ (10, включаючи кухонні приміщення), зал пленарних засідань на 3 тисячі місць, різні офіси та загальні зони. Дивно, але на другому поверсі також буде зона російського лідера (щоправда, менша — всього 5 приміщень). Однак найцікавіше — третій поверх: там розташується VIP-lounge з шістьма закритими переговорними приміщеннями та молитовні кімнати площею не менше 20 квадратних метрів.

Переможцем аукціону на безальтернативній основі став фонд «Росконгресс», який останні роки також є організатором Петербурзького міжнародного економічного форуму. Як випливає з його бухгалтерської звітності, в 2017 році прибуток «Росконгресса» склала понад 500 млн руб.

Ще 200 млн бюджетних рублів буде витрачено на участь російської делегації в Пекінської міжнародної садівничій виставці-2019 роки. Виконавець — ТОВ «Бізнес-Івент» — зобов’язується у тому числі оформити виставку російської секції. Складатиметься вона з таких рослин, як рододендрон (в додатку він іменується «родадендроМом»), лілія, лохина, василистник, горох та інших.

Та ж компанія виграла тендер на надання послуг з організації участі РФ у всесвітній універсальній виставці «Експо-2020» за 40 млн руб. і участь делегації Мінпромторгу Росії у Міжнародній промисловій виставці «Іннопром-2019» за 79,7 млн руб.

Прибирання за 55 мільйонів

Будівля Міністерства торгівлі і промисловості Російської Федерації розташоване в будинку № 7 по Китайгородскому проїзду Москви. Його площа перевищує 43 тисячі квадратних метри. Зрозуміло, за всім цим добром потрібно доглядати — мити, прибирати, пилососити. На ці цілі Мінпромторг готовий витратити ще 55 млн руб.

У січні відомство Дениса Мантурова уклало держконтракт з ТОВ «Управління службовими будинками», яке повинне буде виконувати величезну кількість послуг з обслуговування приміщень міністерства: від чищення килимів і жалюзі до шліфування мармурових підлог.

Що читають у Мінпромторгу?

Міністерство не скупиться і на закупівлю періодичної продукції. На початку року відомство уклало контракт з ТОВ «Урал — Прес-лідер» на постачання різних газет і журналів.

Вартість держконтракту склала 4,4 млн руб. За цю суму виконавець зобов’язався поставляти різні газети і журнали. Крім стандартного набору — «Відомості», «Комерсант», РБК, «Комсомольская правда», «Аргументи і факти» — в списку опинилися також модні видання на зразок Burda, L’Officiel, Vogue, «Караван історій». Серед чиновників відомства є автолюбителі — вони читають Top Gear, «Авторевю», «За кермом». У переліку є та іноземна преса — Мінпромторг виписує британський журнал Economist.

Можлива афілійованість заступника Мантурова

У випадку з багатомільйонними витратами на проживання чиновників за кордоном мова може йти не просто про любов до розкоші, а про кримінальний злочин. Справа в тому, що перемогу в тендерах з організації відряджень керівництва Мінпромторгу здобувало ТОВ «Сервіс 007», випливає з даних сайту держзакупівель. Саме ця компанія купувала квитки на літаки та номери в готелях по абсолютно немислимим цінам. «Сервіс 007», знову ж таки, вибирають як єдиного постачальника.

Видання Baza звернуло увагу на те, що в керівництві ТОВ є жінка на ім’я Олена Юркан (ця інформація підтверджується випискою з ЕГРЮЛ). На сайті Мінпромторгу теж можна знайти цю прізвище — в деклараціях про доходи заступника глави відомства Віктора Євтухова. У 2009 році «Діловий Петербург» називав Олену Юркан гендиректором компанії «Сервіс 007». За припущенням заступник гендиректора Transparency International — Росія Іллі Шуманова, в цій історії може йти мова про конфлікт інтересів та порушення закону про протидію корупції.

Офіційних коментарів Мінпромторгу щодо цієї інформації поки не надходило.