Купи саргассових водоростей заполонили пляжі Мексики

Вважається, що гниють морські водорості затьмарили багато незаймані мексиканські пляжі з білим піском на узбережжі Карибського моря внаслідок зміни клімату.

Купи саргасса, які пахнуть тухлими яйцями і фарбують морську воду в коричневий колір морської, заполонили узбережжя популярних курортів, включаючи Канкун, Плайя-дель-Кармен і Тулум.

Мексика вже витратила 17 мільйонів доларів у цьому році, намагаючись прибрати 500 000 тонн водоростей з берегової лінії, але ці зусилля виявилися марними.

Експрес-інформація по країні

Мексика (Мексиканські Сполучені Штати) – держава в Північній Америці.

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Столиця – Мехіко

Найбільші міста: Мехіко, Гвадалахара, Монтеррей, Пуебла

Форма правління – Президентська республіка

Територія – 1 972 550 км2 (13-я в світі)

Населення – 121 млн чол. (11-я в світі)

Офіційна мова –іспанська

Релігія – католицизм

ІЛР – 0,756 (74-я в світі)

ВВП – $1,294 трлн (15-я в світі)

Валюта – мексиканське песо

Межує з: США, Белізом, Гватемалою

Протягом минулого десятиліття саргассум цвів по всьому Карибському морю. Вчені вважають, що це є результатом підвищення температури океану, а також попадання сільськогосподарських добрив та неочищених стічних вод в Карибське море.

Чим небезпечне надмірна кількість водоростей?

Невелика кількість водоростей на пляжах вважається корисним і забезпечує середовище проживання деяким птахам і морським видами. Однак надто великі обсяги водоростей підвищують кислотність і температуру моря і знижують вміст кисню у воді. Саргасове водорості також є отруйним для деяких видів коралових рифів і риб.

Пляжі узбережжя Рів’єра-Майя забезпечують половину доходів від туризму в країні, але тепер вони покриті водоростями. Про проблему вперше повідомили в 2014 році, і з тих пір ситуація ускладнюється з кожним роком. Місцеві власники туристичного бізнесу побоюються, що це може серйозно вплинути на їхній добробут, так як рівень заповнюваності готелів починає падати.

Більшість місяців в році води біля узбережжя Рів’єра-Майя втрачають свій кристалічний бірюзовий колір, морська рослинність і риба гинуть через нестачу світла і кисню, також страждають черепахи і коралові рифи. При розкладанні водорості виробляють кислий газ із запахом тухлих яєць, який може бути шкідливим для здоров’я людини.

В останні роки готелі розмістили у воді мережі, щоб врятувати від саргассума пляжі, в той час як робітники прибирають водорості на березі з допомогою лопат і тачок. Однак ці методи виявилися неефективними.

«Боротьба з саргассумом стала щоденною рутиною, — сказала мер Канкуна Мара Лезама. — Ви чистите пляжі вранці, а іноді також вдень або вночі, а потім вам потрібно повертатися і чистити їх знову».

Саргасове водорості є проблемою не тільки для Мексики, а і для багатьох островів в Карибському басейні.

За матеріалами Independent

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