ЗМІ повідомили, що дружина еміра Дубая втекла в Німеччину з 31 млн євро

Дружина еміра Дубая Мохаммед ібн Рашид Аль Мактума принцеса Хайя втекла від нього, прихопивши 31 млн євро, щоб почати нове життя. Про це пише The Sun.

За інформацією видання, принцеса Хайя, яку не бачили з лютого цього року, знаходиться в Німеччині разом з 7-річним сином Зайедом і 11-річною дочкою Аль Джалилью. Газета стверджує, що 69-річний шейх Мохаммед просив влади Берліна повернути його 45-річну дружину і дітей, але ті йому відмовили. Принцеса Хайя нібито відразу подала на розлучення і попросила притулку в Німеччині. Ця ситуація викликала політичну кризу між Німеччиною і ОАЕ, вважає The Sun.