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«Засновник і голова ради директорів „Рольфа“ Сергій Петров збирається звернутися за захистом до уповноваженого з захисту прав підприємців у Росії Бориса Тітова».

Мені абсолютно байдужа політична діяльність пана Петрова. Байдужа — бо наша Дума не має відношення до політики.

Він цікавий як бізнесмен, сильний. Знаковий. Відбувся в складному сегменті. Претензії до нього в масштабах його оборотів копійчані. Рейд? Ну звичайно. Пряме, неприховане, все як з Ванею Голуновым, тільки ставки вищі.

Чому ж люди на вулиці не пішли за Петрова, і не підуть? А тому що депутат, нехай фракція його і йде, так думають люди.

А що Титов? Це допоможе, так. Тітов — частина системи. БЭПом вдарити, Тітовим докласти. Подорожником. Не плач, хлопчику, до весілля заживе. Ще заробиш.

Прийшов час, бізнесу пора розуміти, що в умовах катастрофічного скорочення ресурсної бази нерозумно шукати допомоги у рыщущей в пошуках прокорму братви, при владі вона чи близько до неї. Всі тривожні. Всі доять останнє з редеющего стада.

І всі хвилюються, як би не втратити той коридор, коли ще можна звалити з мінімальними втратами в прекрасну Країну Ельфів. Багато і звалять.

Ельфи чекають. Їм теж треба когось доїти.

Олексій Федяров, керівник юридичного департаменту в «Русь Сидить»