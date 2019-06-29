П’ять осіб загинули від паводку в Іркутській області, є зниклі

В Іркутській області з трьох до п’яти зросла кількість жертв повені, пише ТАСС. Серед загиблих щонайменше один неповнолітній.

Також є зниклі без вести.

Як уточнюється, 351 людина постраждала. В їх число входять 33 дитини.

Раніше рятувальники провели евакуацію жителів з підтоплених частин регіону.

Як передають «Ведомости», в область може прибути глава Росії Володимир Путін. Він прилетить в Братськ з Осаки, де брав участь у саміті «Великої двадцятки». У місті відбудеться нарада, на якому визначаться заходи з ліквідації наслідків учиненого стихією.