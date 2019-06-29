В Росії у бізнесу відсутня навіть мінімальна почуття класової солідарності

Спостерігаючи «дело» Сергія Петрова, засновника і власника групи «Рольф», вже не дивуєшся тому, наскільки влада в сьогоднішній Росії ненавидить той бізнес, який не є крадіжками з бюджету.

Дивуєшся тільки тому, що, з одного боку, всі випадки кримінального переслідування підприємців (на фоні повної безкарності розростається чиновництва) розглядаються як «приватні», і, з іншого боку, що, напевно, тільки в Росії у бізнесу геть відсутня навіть мінімальна почуття класової солідарності.

А там, де такого почуття немає, дуже скоро не буде ніякого бізнесу, а відтак і економіки, і суспільства. Залишиться одна держава, еквівалентну вождю.