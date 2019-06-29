NASA порівняло вибух Тунгуського метеорита з самою потужною бомбою в історії

Експерти Космічного відомства США вирішили заново оцінити параметри Тунгуського метеорита, а також спробували спрогнозувати падіння схожих тіл на Землю в майбутньому.

Відомо, що приблизно в сім годин ранку 30 червня 1908 року над територією басейну Єнісею пролетів великий «вогненну кулю», а згодом на висоті від п’яти до 15 кілометрів стався вибух. Ударну хвилю зафіксували обсерваторії різних країн. Як з’ясувалося, в результаті вибуху були повалені дерева на території понад двох тисяч квадратних кілометрів.

З моменту виявлення слідів вибуху гіпотетичного тіла висувалися різні версії, в тому числі найнеймовірніші. Наприклад, що тіло було не чим іншим, як чорною микродырой. Нібито вона зіткнулася з планетою в Центральній Сибіру, пройшла її наскрізь і вийшла приблизно в Центральній Атлантиці.

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Але, схоже, зараз американські вчені все ж змогли скласти максимально повну картину: звичайно, в межах наявних для цього технічних засобів. Шляхом аналізу свідчень очевидців, а також масштабів руйнування експерти NASA створили комп’ютерну модель і прорахували 50 мільйонів різних сценаріїв. Результати показали, що подібні події можуть бути викликані широким спектром сценаріїв впливу. І переважаючі оцінки діаметра тіла до 80 метрів, і потужність вибуху в 10-30 мегатонн у тротиловому еквіваленті є найбільш вірогідними. Для порівняння, потужність вибуху радянської «Цар-бомби» — самого потужного вибухового пристрою за всю історію людства — склала 58,6 мегатонни.

Вчені також проаналізували можливе число постраждалих: на щастя, подія сталася над незаселеним районом тайги, тому небезпеки могли перебувати приблизно три десятки людей. За словами очевидців, деякі з них втратили свідомість і отримали травми різного ступеня тяжкості. Число загиблих експерти оцінюють щонайменше три людини. В якості причин дослідники розглядають або вибухову хвилю, або опіки, які очевидці могли отримати, зокрема, в результаті виникли на місці вибуху лісових пожеж.

Важливо відзначити, що, згідно з аналізом, схожі події можуть відбуватися з проміжками в тисячоліття, а не в століття, як раніше вважали. Однак це зовсім не говорить про те, що людство повинно забути про космічних загроз.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в 2019 році можлива зустріч з новим «Тунгуським метеоритом».

За матеріалами Naked-science

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