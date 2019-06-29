Скріпа світового значення

Російська православна церква стає справжнім ньюсмейкером, поставляючи новини зі швидкістю президента Трампа. Не встигнеш відреагувати на одну, як її вже наздоганяє друга.

Ось тільки що ЗМІ повідомили про грандіозний проект — створити в Сергієвому Посаді Світовий центр православ’я. Передбачається, що там буде побудований культурно-представницький центр, музей православного мистецтва, молодіжний православний культурний центр, патріарша богословська бібліотека, конгрес-центр, готель, вищий церковний суд, корпус синодальних установ, місіонерський корпус, патріарший будинок прийомів, представництва автокефальних церков і центр православних медіа.

Також будуть побудовані новий адміністративний центр міста з судами, прокуратурою, військовим комісаріатом та кабінетами чиновників. Сюди додадуть кінотеатри, гіпермаркети, вертолітні майданчики і аеродром, з якого будуть літати бізнес-джети.

Як бачите, серйозний проект. Російський Ватикан та й тільки. І обійдеться недорого — 140 мільярдів рублів. Приблизно по тисячі рублів з кожного росіянина, включаючи немовлят.

Правда, досвід російського будівництва показує, що первісна кошторис по мірі реалізації проекту зазвичай зростає в два, а то і в три рази. Ну і на джети для митрополитів, ймовірно, доведеться виділяти додаткові асигнування. А там потрібно федеральна траса на вісім смуг, і головне — щорічне фінансування, без якого такий центр просто не зможе існувати.

Нічого, потягнемо.

Немовлята не заперечують.

Зате буде в Росії власний Ватикан, і вже тоді духовна безпека країни буде забезпечена повною мірою.