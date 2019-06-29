За тиждень в Ленобласті кліщі покусали понад 470 чоловік

В медичні установи Ленобласті за тиждень звернулися з приводу присмоктування кліщів 478 осіб, з них 91 дитина. Як повідомили в прес-службі регіонального управління Росспоживнагляду, це вище середніх багаторічних показників.

У відомстві зазначили, що всього з початку кліщового сезону постраждали 5 тис. 286 осіб. Це на 31% перевищує среднемноголетний рівень.

Лабораторно підтверджений діагноз кліщовий енцефаліт у трьох пацієнтів, кліщовий бореліоз — у семи.

Найбільшу активність виявляють кліщі в Тихвінському, Киришський, Всеволожском, Подпорожском, Волховському, Гатчинському, Бокситогорском, Кіровському, Лужском, Тосненський і Кінгісепському районах.

У Росспоживнагляді нагадали, що найефективнішим способом профілактики проти захворювань, що викликаються кліщами, є імунізація. Однак щеплення необхідно зробити за два тижні до виїзду на неблагополучну територію.