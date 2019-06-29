Повінь – зміна системи

Menu
Close

Троє активістів затримано в Петербурзі в ході скандальної муніципальної кампанії

29.06.2019

Трое активистов задержаны в Петербурге в ходе скандальной муниципальной кампании

В Єкатеринбурзькому окрузі Північної столиці у муніципальної виборчої комісії затримано три людини.

Це опозиціонери Федір Горожанко і Поліна Костильова, який мали намір подати документи на реєстрацію кандидатами.

Третім затриманим став градозащитник Красимір Врански, який хотів провести в ИКМО відеозйомку, повідомляють правозахисники.

Одночасно з цим стало відомо, що дві ИКМО подали позови проти міськвиборчкому. Вони домагаються скасування «неправомірного» рішення комісії про продовження строків прийому документів на висунення бажаючих стати депутатами.

Нинішня муніципальна кампанія в місті обернулася рукоприкладством та іншими скандалами. Докладніше — у статті «Росбалта».

Читайте також:   У Німеччині занепокоїлися "розворотом Росії" на Схід: Крим потрібно "винести за дужки"
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *