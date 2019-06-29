Троє активістів затримано в Петербурзі в ході скандальної муніципальної кампанії

В Єкатеринбурзькому окрузі Північної столиці у муніципальної виборчої комісії затримано три людини.

Це опозиціонери Федір Горожанко і Поліна Костильова, який мали намір подати документи на реєстрацію кандидатами.

Третім затриманим став градозащитник Красимір Врански, який хотів провести в ИКМО відеозйомку, повідомляють правозахисники.

Одночасно з цим стало відомо, що дві ИКМО подали позови проти міськвиборчкому. Вони домагаються скасування «неправомірного» рішення комісії про продовження строків прийому документів на висунення бажаючих стати депутатами.

Нинішня муніципальна кампанія в місті обернулася рукоприкладством та іншими скандалами. Докладніше — у статті «Росбалта».