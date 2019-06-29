На Житомирщині шестирічна дівчинка підстрелила подружку з гвинтівки

На Житомирщин поліцейські з’ясовують обставини поранення з пневматичної зброї 10-річної дівчинки.

Як повідомили в прес-службі поліції регіону, інцидент стався ввечері 28 червня в селищі Черняхів. З’ясувалося, 6-річна та 10-річна дівчатка знайшли в сусідському дворі пневматичну гвинтівку. Ігри зі зброєю закінчилися сумно: старша з подружок отримала кульове поранення в плече.

За словами господаря двору, він використовував гвинтівку для відлякування птахів від плодових дерев. Попередньо, зброя була заряджена. Зараз стан дитини задовільний, загрози її життю немає.

“Відповідні відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України”, – розповіли в поліції і відзначили, що з’ясування всіх обставин триває.