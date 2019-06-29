У Росії заборонили тримати вдома тигрів і скорпіонів

У списку знаходяться: мамби, пітони довше чотирьох метрів, крокодили, скорпіони, кобри, тарантули, леви, тигри і тюлені. У документі уточнюється, що тварина залишається на утриманні власника, якщо придбано до 1 січня 2020 року. Заборона також не поширюється на утримання таких тварин в зоопарках, цирках, дельфінаріях та інших подібних організаціях.

Є три винятки, коли утримання таких тварин дозволено з повідомленням територіального органу Росприроднагляду:

Тимчасове утримання тварин, які перебувають у стані, що не дозволяє повернути їх в середовище проживання, до моменту їх передачі у відповідні організації;

Експрес-інформація по країні

Росія (Російська Федерація) – держава у Східній Європі і Північній Азії.

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Столиця – Москва

Найбільші міста: Москва, Санкт-Петербург, Новосибірськ, Єкатеринбург,Казань, Самара, Омськ, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа

Форма правління – Президентсько-парламентська республіка

Територія – 17 125 407 км2 (1-я в світі)

Населення – 146,52 млн чол. (9-я в світі)

Офіційна мова – російська

Релігія – православ’я, мусульманство

ІЛР – 0,798 (50-я в світі)

ВВП – $1,86 трлн (10-я в світі)

Валюта – російський рубль

Межує з Норвегією, Фінляндією, Естонією, Латвією, Литвою, Польщею, Білоруссю, Україною, Абхазією, Грузією, Південною Осетією, Азербайджаном, Казахстаном, КНР, Монголією, КНДР

Зміст в організації, основною метою діяльності яких є розведення тварин у цілях збереження генетичного фонду об’єктів тваринного світу;

Тимчасове утримання тварин на час лікування або вигодовування дитинчат.

7 березня МВС представило перелік потенційно небезпечних порід з 69 пунктів. 21 березня відомство скоротило цей список до 13 пунктів після зауважень громадськості та кінологів.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в Росії собакам заборонили гавкати по вихідних та у свята.

За матеріалами Tjournal

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