29 червня: все що треба знати за сьогодні. Українці найсексуальніша нація у світі

(29.06.2019). Українці найсексуальніша нація у світі, Путін зі своїм стаканом, Порошенко боїться російського реваншу. Що цікавого трапилося за сьогодні. Zrada.today підготувала для своїх читачів самі цікаві новини та події в історії, які відбулися в цей день.

У суботу, 29 червня, американський швидкохідний транспортно-десантний корабель USNS Yuma зайшов в порт Одеса;

Цитата дня:

“Влада США вперше за останні 5 років не погодила позиції перед зустріччю президентів Дональда Трампа і Володимира Путіна. Це серйозний сигнал”, – попередив Петро Порошенко.