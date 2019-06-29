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29 червня: все що треба знати за сьогодні. Українці найсексуальніша нація у світі

29.06.2019

(29.06.2019). Українці найсексуальніша нація у світі, Путін зі своїм стаканом, Порошенко боїться російського реваншу. Що цікавого трапилося за сьогодні. Zrada.today підготувала для своїх читачів самі цікаві новини та події в історії, які відбулися в цей день.

  • У суботу, 29 червня, американський швидкохідний транспортно-десантний корабель USNS Yuma зайшов в порт Одеса;

Цитата дня:

“Влада США вперше за останні 5 років не погодила позиції перед зустріччю президентів Дональда Трампа і Володимира Путіна. Це серйозний сигнал”, – попередив Петро Порошенко.

  • Масштабна пожежа сталася на Львівському залізничному вокзалі
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