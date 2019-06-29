Повінь – зміна системи

Menu
Close

Армія Асада розв’язала бої проти Ірану

29.06.2019

Армия Асада развязала бои против Ирана

На сході Сирії, як повідомляють місцеві ЗМІ, поновилися бойові дії між військовими Сирійської арабської армії і іранським Корпусом вартових Ісламської революції. Події розгорталися наступним чином. Група сирійських військових зробила спробу взяти під контроль один з районів міста під назвою аль-Тамму.

Але в підсумку асадовцы наштовхнулися на жорсткий опір шиїтського угруповання Фатимийюн, яка контролює частину Меядина. Фатимийюн — це створена на іранські гроші афганська шиїтське угруповання, активно брала участь у бойових діях проти Ісламської держави і принесла Дамаску чимало користі. Проте з деяких пір між офіційними силами і різними шиїтськими угрупованнями спостерігаються деякі тертя на сході САР. Випадок в Меядине — наочна демонстрація цих непорозумінь. У якийсь момент сирійські військові почали брати гору над своїми супротивниками, але тут раптом на допомогу останнім прийшли офіційні іранські сили — Корпус вартових Ісламської революції.

Це призвело до того, що бій затягнувся і став кровопролитним. Сирійці не змогли захопити район і втратили при цьому сім чоловік убитими і ще кілька пораненими. До вечора все вляглося, і ситуація ніби стабілізувалася, однак на наступний день, 26 червня, з’явилася інформація, що бої за багатостраждальний район поновилися. Поки про результаті немає точної інформації. Одні джерела повідомляють, що асадовцы відступили і більше не робили спроб взяти район. Інші ж повідомляють про початок переговорів між офіцерами з сирійської з іранської сторін. Як би те ні було, якщо це правда, то нам слід чекати посилення проблем САР.

Випадок не унікальний. До цього зіткнення між іранцями і сирійцям вже траплялися. Наприклад, кілька тижнів тому повідомлялося про кровопролитних боях в Абу-Кемаля, де бійці Сирійської арабської армії і підтримували їх ополченці зійшлися з проіранськими шиїтськими бригадами. Тоді теж були загиблі і поранені.

Читайте також:   У смертельному клубку

Суть проблеми тут в тому, що східну Сирію після звільнення її від ИГИЛ поділили між собою не сирійці з курдами, а, по суті, іранці з курдами. Так, значні території провінції Дейр-ез-Зор, що примикають до західному березі Євфрату, контролюють перси і численні союзні їм угруповання. Ця територія є надзвичайно важливою для Тегерана, тому як за рахунок неї відбуваються постійні контакти шиїтських груп Іраку і Сирії.

Російський сходознавець і політолог Олег Гущин вважає, що такі проблеми були, в принципі, є очікуваними.

— По-перше, сирійці — це світські люди, і їм цей релігійний фанатизм персів зовсім не подобається. В цілому сирійці недолюблюють іранців, і раніше недолюблювали. Зараз просто миряться, бо без Ірану цю війну їм ніяк би не вдалося виграти. Іран фактично і зараз містить, і годує Сирію. Доводиться миритися, але неприязнь нікуди не дінеш, тому і відбуваються такі ось сутички. Цього слід було чекати, коли на сході під себе підім’яли шиїти. У цілому бажання Дамаска зрозуміло — після війни треба якось налагодити життя в країні. По всій країні — і на заході, і на сході, і у всіх інших частинах. Для кого-то виключення не повинні робитися. У мирний час ополченців, махновців та усіх інших бути не повинно. Отже, від них треба позбутися. Комусь, можливо, запропонують місце в складі регулярної армії, люди трохи позначимее можуть проскочити в політику, ну а кого-то доведеться змусити скласти зброю. Так завжди буває, і дивуватися тут нічому.

«СП»: — Як ви вважаєте, чи будуть такі зіткнення у майбутньому?

— Можливо, але все це — разові сутички, чекати якихось серйозних бойових дій не варто. Такі проблеми вирішуються на рівні майорів і підполковників. Вони сядуть і вирішать, кому і що дістається. А на вищому рівні Іран і Сирія точно не розглядають один одного як потенційних ворогів. Зараз вони взаємопов’язані, їм вигідно співпрацю. Іран домагається геополітичних цілей, а Дамаск виживає за рахунок іранської допомоги. Зрозуміло, пізніше ситуація зміниться, але робити це будуть, швидше за все не зі зброєю в руках. Перше місце в таких випадках займає дипломатія. Я впевнений, що і з боку Асада і з боку Рухани достатньо людей, які розсудливі і віддають собі звіт в тому, що насправді відбувається.

Читайте також:   За фактом смерті помічника прокурора в Москві порушили справу за статтею "Вбивство"
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *