Армія Асада розв’язала бої проти Ірану

На сході Сирії, як повідомляють місцеві ЗМІ, поновилися бойові дії між військовими Сирійської арабської армії і іранським Корпусом вартових Ісламської революції. Події розгорталися наступним чином. Група сирійських військових зробила спробу взяти під контроль один з районів міста під назвою аль-Тамму.

Але в підсумку асадовцы наштовхнулися на жорсткий опір шиїтського угруповання Фатимийюн, яка контролює частину Меядина. Фатимийюн — це створена на іранські гроші афганська шиїтське угруповання, активно брала участь у бойових діях проти Ісламської держави і принесла Дамаску чимало користі. Проте з деяких пір між офіційними силами і різними шиїтськими угрупованнями спостерігаються деякі тертя на сході САР. Випадок в Меядине — наочна демонстрація цих непорозумінь. У якийсь момент сирійські військові почали брати гору над своїми супротивниками, але тут раптом на допомогу останнім прийшли офіційні іранські сили — Корпус вартових Ісламської революції.

Це призвело до того, що бій затягнувся і став кровопролитним. Сирійці не змогли захопити район і втратили при цьому сім чоловік убитими і ще кілька пораненими. До вечора все вляглося, і ситуація ніби стабілізувалася, однак на наступний день, 26 червня, з’явилася інформація, що бої за багатостраждальний район поновилися. Поки про результаті немає точної інформації. Одні джерела повідомляють, що асадовцы відступили і більше не робили спроб взяти район. Інші ж повідомляють про початок переговорів між офіцерами з сирійської з іранської сторін. Як би те ні було, якщо це правда, то нам слід чекати посилення проблем САР.

Випадок не унікальний. До цього зіткнення між іранцями і сирійцям вже траплялися. Наприклад, кілька тижнів тому повідомлялося про кровопролитних боях в Абу-Кемаля, де бійці Сирійської арабської армії і підтримували їх ополченці зійшлися з проіранськими шиїтськими бригадами. Тоді теж були загиблі і поранені.

Суть проблеми тут в тому, що східну Сирію після звільнення її від ИГИЛ поділили між собою не сирійці з курдами, а, по суті, іранці з курдами. Так, значні території провінції Дейр-ез-Зор, що примикають до західному березі Євфрату, контролюють перси і численні союзні їм угруповання. Ця територія є надзвичайно важливою для Тегерана, тому як за рахунок неї відбуваються постійні контакти шиїтських груп Іраку і Сирії.

Російський сходознавець і політолог Олег Гущин вважає, що такі проблеми були, в принципі, є очікуваними.

— По-перше, сирійці — це світські люди, і їм цей релігійний фанатизм персів зовсім не подобається. В цілому сирійці недолюблюють іранців, і раніше недолюблювали. Зараз просто миряться, бо без Ірану цю війну їм ніяк би не вдалося виграти. Іран фактично і зараз містить, і годує Сирію. Доводиться миритися, але неприязнь нікуди не дінеш, тому і відбуваються такі ось сутички. Цього слід було чекати, коли на сході під себе підім’яли шиїти. У цілому бажання Дамаска зрозуміло — після війни треба якось налагодити життя в країні. По всій країні — і на заході, і на сході, і у всіх інших частинах. Для кого-то виключення не повинні робитися. У мирний час ополченців, махновців та усіх інших бути не повинно. Отже, від них треба позбутися. Комусь, можливо, запропонують місце в складі регулярної армії, люди трохи позначимее можуть проскочити в політику, ну а кого-то доведеться змусити скласти зброю. Так завжди буває, і дивуватися тут нічому.

«СП»: — Як ви вважаєте, чи будуть такі зіткнення у майбутньому?

— Можливо, але все це — разові сутички, чекати якихось серйозних бойових дій не варто. Такі проблеми вирішуються на рівні майорів і підполковників. Вони сядуть і вирішать, кому і що дістається. А на вищому рівні Іран і Сирія точно не розглядають один одного як потенційних ворогів. Зараз вони взаємопов’язані, їм вигідно співпрацю. Іран домагається геополітичних цілей, а Дамаск виживає за рахунок іранської допомоги. Зрозуміло, пізніше ситуація зміниться, але робити це будуть, швидше за все не зі зброєю в руках. Перше місце в таких випадках займає дипломатія. Я впевнений, що і з боку Асада і з боку Рухани достатньо людей, які розсудливі і віддають собі звіт в тому, що насправді відбувається.