Цигарки таки ж шкідливі: на Закарпатті вилучили найбільшу партію цигарок в історії України (ФОТО)

Державне бюро розслідувань і Служба безпеки України виявили в закарпатському місті Мукачеві оптову базу із цигарками невідомого походження без акцизних марок.

Під час обшуків, які відбулися 27-29 червня, була вилучена найбільша партія контрабандних цигарок в історії незалежної України. За попередніми підрахунками, вартість товару оцінюється на 70 млн гривень, повідомляє прес-служба ДБР.

Слідчі дії проводилися в рамках кримінального провадження про незаконне ввезення на митну територію України цигарок, виготовлених в інших країнах, при пособництві співробітників правоохоронних органів. Тютюнові вироби продавалися на чорному ринку України, а також переправлялися далі контрабандою до Євросоюзу.

Санкціоновані обшуки відбулися спочатку на одному зі складів у Мукачеві, де знайшли ящики із цигарками таких марок, як Regina, D&B, Dubao, Continental. Поряд з цим приміщенням було 13 завантажених контрабандою вантажівок.

Ведеться слідство в рамках кримінального провадження за ч.1 ст.204 (незаконний оборот підакцизних товарів) та ч.1 ст.364 Кримінального кодексу.

Нагадаємо, що в березні цього року контрабандисти намагалися вивезти через український кордон до Румунії велику партію тютюнових виробів на понад шість мільйонів гривень.

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