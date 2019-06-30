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В Уряді пообіцяли, що з Чорноморська ходитиме пором до Італії

30.06.2019

З українського Чорноморська до італійського міста Барі ходитиме пором, пообіцяли в Кабінеті міністрів.

Питання запуску порома обговорювалось під час візиту української делегації до Італії, повідомляє “Урядовий портал”.

“Барі – приморське місто в Південній Італії. Це один з найбільш значних міст регіону поряд з Неаполем, великий туристичний і економічний центр, та найбільший пасажирський морський порт Адріатичного моря”, – йдеться у повідомленні.

Дату запуску порома та інші подробиці проекту в уряді не уточнили.

Нагадаємо, що київський завод “Кузня на Рибальському” спустив на воду середній розвідувальний корабель, у якого немає аналогів в Україні.

Фото: KabminUA

 

 

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