Марсохід Curiosity виявив ознаки життя на Марсі

Велику кількість метану в повітрі на Марсі, що може свідчити про наявність мікробів, виявив марсохід Curiosity. Про таке повідомив “УНІАН” з посиланням на The New York Times.

“Побачивши такий дивний результат, ми скасували вихідні, щоб провести додаткові дослідження”, – наголосив один з наукових співробітників місії.

Очікується, що повторні результати будуть готові 24 червня.

Слід зазначити, що на Марсі через сонячне світло й хімічні реакції молекули метану зруйнувалися б за кілька століть, тому вчені припускають, що метан з’явився на Марсі відносно нещодавно.

На Землі більшу частину метану виробляють живі організми, в основному – мікроби, які мають назву метаногени.

Дослідники стверджують: наявність цього газу на Марсі може вказувати на те, що в його надрах збереглися стародавні мікроорганізми, які “перебралися туди через погіршення умов на поверхні планети. Інші дослідники вважають, що метан міг з’явитися в атмосфері Марса в результаті геологічних процесів.