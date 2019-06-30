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Держприкордонслужба України отримає 20 сучасних французьких катерів (ФОТО)

30.06.2019

Морська охорона Державної прикордонної служби України отримає 20 французьких патрульних катерів Ocea FPB 98.

Про це повідомляє Урядовий портал в Facebook.

“Між Україною та Францією відбувається діалог щодо розгортання спільного виробництва катерів.” – йдеться в повідомленні.

У прес-службі Кабінету міністрів також відзначили, що вони мають довжину у 32 метри, за бажанням замовника можуть комплектуватись різними бойовими модулями та доглядовим човном.

Катери передбачають екіпаж 13 осіб, максимальна їх швидкість складає 35 вузлів, а дальність ходу – 1200 миль при швидкості у 12 вузлів.

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