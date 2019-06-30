Онука Софії Ротару вперше показала хлопця: гаряча парочка

Онука Софії Ротару Соня не так давно відзначила 18-річчя в колі близьких людей. На святі були присутні бабуся, батьки, брат і коханий Марк Дюменил.

За свої роки Софія вже затребувана модель, яка дефілювала найбажанішими світовими подіумами.

Судячи з усього, у дівчини серйозні стосунки з коханим. Пара часто подорожує разом.

При цьому сама Соня не виставляє спільних фото, хоча і не приховує того, що у неї є хлопець. А ось Марк часто публікує спільні фото з коханою.

Національність хлопця внучки Софії Ротару невідома, однак найбільш часто Марко публікує фото з геолокациями Великобританія, Франція, Італія.

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Публикация от Marco Dumenil🙊🇫🇷🇨🇦 (@marcodumenil) 18 Июн 2019 в 7:26 PDT

: znaj.ua

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