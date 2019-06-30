Гундяєв захотів свою «православну Мекку» за 140 млрд рублів — яка мета?

Нещодавно стало відомо про те, що РПЦ планує перебудувати місто Сергієв Посад у великий представницький духовний центр на зразок Ватикану чи Мекки. Про те, що може ховатись за таким собі Московським Ватиканом і які його можливі наслідки, пише «Духовний фронт України».

Варто нагадати, що днями РПЦ звернулася до президента Володимира Путіна з проханням розглянути і підтримати концепцію перетворення міста Сергієв Посад в столицю Православ’я. Така столиця буде включати музей православного мистецтва, молодіжний православний культурний центр, патріаршу богословську бібліотеку, конгрес-центр, готель, найвищий церковний суд, корпус синодальних установ, місіонерський корпус, патріарший будинок прийомів, представництва автокефальних церков і центр православних медіа.

Прогнозований кошторис будівництва складає 120 – 140 млрд. рублів. Більшу частину цих витрат майже 90 % планується взяти із Федерального держбюджету, а інші 10% – із бюджету Московської області. Примітно, що на всю програму благоустрою російських міст за два роки з федерального бюджету було витрачено близько 50 млрд. рублів.