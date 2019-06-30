Український боксер Віктор Вихрист виграв “золото” Європейських ігор ІІ

Уродженець міста Світловодськ Кіровоградської області Віктор Вихрист здобув у суботу “золото” боксерського турніру II Європейських ігор у Мінську.

У фінальному поєдинку вагової категорії понад 91 кг український боксер роздільним рішенням суддів переміг представника Франції Мурада Алієва, повідомляє “Укрінформ”.

Після цієї перемоги Україна має у загальному заліку Мінська-2019 37 медалей (10 золотих, 13 срібних, 14 бронзових).

🇺🇦🥊🏆🥇Боксер Віктор Вихрист, що виступає у ваговій категорії понад 91 кг, приносить Україні золото ІІ Європейських ігор і Мінську.

Браво, пишаємося!👍👍👍 @Minsk2019BY pic.twitter.com/Jw0fGmHYe1

— НОК України (@OlympicUA) 29 червня 2019 р.

У неділю, 30 червня, свої фінальні поєдинки також проведуть українські боксери Олександр Хижняк та Микола Буценко.

Нагадаємо, що наприкінці літа має відбутися бій Ломаченко – Кемпбелл.

Фото: Укрінформ