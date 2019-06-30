Волкер про пропозицію Росії передати моряків: Це була пастка

Курт Волкер (фото — Андрій Гудзенко/LIGA.net)

Пропозицію Росії щодо полонених українських моряків — це образа правосуддя і обман, підкреслює спецпредставник Держдепартаменту

Пропозиція Росії про передачу захоплених нею українських моряків Україні на умовах гарантії, що вони продовжать відбувати призначений російським судом термін в українській в’язниці, є образою і пасткою. Про це повідомив спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер, пише polygraph.info.

Волкер сказав, що російське «пропозиція» Україні брати участь у кримінальному розслідуванні щодо моряків є образою правосуддя, оскільки не було жодних підстав для їх затримання, а також образою ООН і суверенітету України.

У себе в Twitter Волкер процитував назва статті — «Росія не пропонувала звільнити захоплених нею українських моряків». «Це була пастка», — додав він.

Колишній посол США в РФ Майкл Макфол вчора, 28 червня, написав у Twitter, що на зустрічі з президентом країни-агресора Володимиром Путіним на полях саміту G20 президент США Дональд Трамп не став піднімати питання про полонених українських моряків.