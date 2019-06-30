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Іран: майбутнє «ядерної угоди» залежить від Європи

30.06.2019

Співробітник заводу з переробки урану в місті Ісфахан, 3 лютого 2007 року

Європейський союз повинен захистити Іран від американських санкцій і запобігти подальший відхід від Тегерана дотримання ядерної угоди, укладеної в 2015 році Іраном з найбільшими світовими державами. Про це в суботу повідомило іранське державне телебачення.

У п’ятницю представник Тегерана заявив під час зустрічі з учасниками «ядерної угоди», що пропозиція з боку Європи не задовольняє Іран, який погрожує перестати дотримуватися положень угоди.

США вийшли з угоди з Іраном в односторонньому порядку в 2018 році, знову ввівши санкції проти Ісламської Республіки

8 травня Тегеран офіційно оголосив про те, що припиняє виконувати одну з вимог угоди. В Ірані попередили, що можуть відмовитися від виконання інших вимог через 60 днів – тобто на початку липня.

«Черга за Європою. Упустять Париж, Лондон і Берлін шанс під впливом Трампа, або використовують залишилися можливості для виконання своїх зобов’язань і почнуть діяти згідно зі своїми зобов’язаннями (у рамках ядерної угоди)?» — йдеться у коментарі, який вийшов в ефір іранського ТБ.

Іран незабаром перевищить ліміт по збагаченню урану, встановлений в рамках угоди, після того як інші партнери по «ядерної угоді» не виконали вимоги Тегерана про захист від американських санкцій. Про це в суботу повідомило напівофіційне іранське інформагентство «Фарс» з посиланням на «поінформоване джерело».

«Оскільки засідання у Відні не змогло виконати справедливі вимоги Ірану… Іран має намір скоротити свої зобов’язання в рамках угоди, та ліміт по збагаченню урану – 300 кг – незабаром буде перевищений», йдеться в повідомленні «Фарс», опублікованому газетою «Хорасан».

17 червня в Ірані повідомили, що перевищать ліміт за запасами низькозбагаченого урану протягом 10 днів.

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Тегеран неодноразово критикував недостатні зусилля європейських країн по створенню торгового механізму, який допоміг би Ісламській Республіці обійти санкції, введені США.

У п’ятницю Великобританія, Франція і Німеччина повідомили, що канал для торгівлі з Іраном під назвою INSTEX готовий до роботи і вже почав діяти.

Між тим, США розмістили на території Катару винищувачі-невидимки F-22. Це сталося після того, як Іран збив безпілотник США, звинувативши американців в польотах над своїми територіальними водами. У Вашингтоні ці заяви спростовують.

Винищувач-невидимка F-22 Raptor

У ВПС США повідомили, що F-22 Raptor розміщені в Катарі вперше «для захисту американських сил і інтересів».

Глава іранської армії заявив, що він не побоюється можливого нападу на Іран. «Ми готові (навіть) до нічних атак, і за ворогом ведеться пильне спостереження; але у нашої розвідки немає відомостей про (можливості) війни», — заявив генерал Абдулрахім Мусаві в інтерв’ю «Фарсу».

Іранський міністр закордонних справ заявив, що Іран вистоїть проти будь-яких санкцій з боку США, порівнявши нинішню ситуацію з ірано-іракською війною в 1980-х роках, коли сили іракського диктатора Саддама Хусейна застосовували хімічну зброю проти Ірану.

«Ми вистояли тоді, і ми вистоїмо) зараз», — написав у твіттері міністр Мохаммад Джавад Зариф, який присвятив свій пост річниці хімічної бомбардування іранського міста Сардашт в 1987 році. Тоді в результаті нападу Іраку в Сардаште загинули щонайменше 130 осіб, в основному мирні жителі. Тисячі людей постраждали.

 

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