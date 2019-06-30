Іран: майбутнє «ядерної угоди» залежить від Європи

Співробітник заводу з переробки урану в місті Ісфахан, 3 лютого 2007 року

Європейський союз повинен захистити Іран від американських санкцій і запобігти подальший відхід від Тегерана дотримання ядерної угоди, укладеної в 2015 році Іраном з найбільшими світовими державами. Про це в суботу повідомило іранське державне телебачення.

У п’ятницю представник Тегерана заявив під час зустрічі з учасниками «ядерної угоди», що пропозиція з боку Європи не задовольняє Іран, який погрожує перестати дотримуватися положень угоди.

США вийшли з угоди з Іраном в односторонньому порядку в 2018 році, знову ввівши санкції проти Ісламської Республіки

8 травня Тегеран офіційно оголосив про те, що припиняє виконувати одну з вимог угоди. В Ірані попередили, що можуть відмовитися від виконання інших вимог через 60 днів – тобто на початку липня.

«Черга за Європою. Упустять Париж, Лондон і Берлін шанс під впливом Трампа, або використовують залишилися можливості для виконання своїх зобов’язань і почнуть діяти згідно зі своїми зобов’язаннями (у рамках ядерної угоди)?» — йдеться у коментарі, який вийшов в ефір іранського ТБ.

Іран незабаром перевищить ліміт по збагаченню урану, встановлений в рамках угоди, після того як інші партнери по «ядерної угоді» не виконали вимоги Тегерана про захист від американських санкцій. Про це в суботу повідомило напівофіційне іранське інформагентство «Фарс» з посиланням на «поінформоване джерело».

«Оскільки засідання у Відні не змогло виконати справедливі вимоги Ірану… Іран має намір скоротити свої зобов’язання в рамках угоди, та ліміт по збагаченню урану – 300 кг – незабаром буде перевищений», йдеться в повідомленні «Фарс», опублікованому газетою «Хорасан».

17 червня в Ірані повідомили, що перевищать ліміт за запасами низькозбагаченого урану протягом 10 днів.

Тегеран неодноразово критикував недостатні зусилля європейських країн по створенню торгового механізму, який допоміг би Ісламській Республіці обійти санкції, введені США.

У п’ятницю Великобританія, Франція і Німеччина повідомили, що канал для торгівлі з Іраном під назвою INSTEX готовий до роботи і вже почав діяти.

Між тим, США розмістили на території Катару винищувачі-невидимки F-22. Це сталося після того, як Іран збив безпілотник США, звинувативши американців в польотах над своїми територіальними водами. У Вашингтоні ці заяви спростовують.

Винищувач-невидимка F-22 Raptor

У ВПС США повідомили, що F-22 Raptor розміщені в Катарі вперше «для захисту американських сил і інтересів».

Глава іранської армії заявив, що він не побоюється можливого нападу на Іран. «Ми готові (навіть) до нічних атак, і за ворогом ведеться пильне спостереження; але у нашої розвідки немає відомостей про (можливості) війни», — заявив генерал Абдулрахім Мусаві в інтерв’ю «Фарсу».

Іранський міністр закордонних справ заявив, що Іран вистоїть проти будь-яких санкцій з боку США, порівнявши нинішню ситуацію з ірано-іракською війною в 1980-х роках, коли сили іракського диктатора Саддама Хусейна застосовували хімічну зброю проти Ірану.

«Ми вистояли тоді, і ми вистоїмо) зараз», — написав у твіттері міністр Мохаммад Джавад Зариф, який присвятив свій пост річниці хімічної бомбардування іранського міста Сардашт в 1987 році. Тоді в результаті нападу Іраку в Сардаште загинули щонайменше 130 осіб, в основному мирні жителі. Тисячі людей постраждали.