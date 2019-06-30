Reuters: переговори між режимом Мадуро і венесуельської опозицією можуть поновитися

Хуан Гуайдо і Ніколас Мадуро

Можливо, новий раунд переговорів почнеться на наступному тижні

Уряд Ніколаса Мадуро і команда лідера венесуельської опозиції Хуана Гуайдо відновлять переговори, щоб спробувати вирішити політико-економічна криза в Венесуелі. Про це в суботу Reuters розповіли три джерела, знайомі з ходом переговорів.

Всі три співрозмовника повідомили, що поки не вирішено, де саме поновляться переговори – в Осло, де проходив попередній раунд, або в Барбадосі. Два джерела уточнили, що переговори можуть розпочатися вже наступного тижня.

Уряд Норвегії виступило ініціатором попереднього раунду переговорів, який пройшов в Осло у травні. Проте сторони тоді не змогли ні про що домовитися.

Інформації про зміст передбачуваних переговорів поки немає.

Хуан Гуайдо в п’ятницю написав у твіттері, що він отримав пропозицію від своїх союзників «почати новий раунд консультацій з участю національних і міжнародних лідерів». Гуайдо не став вдаватися в подробиці майбутніх «консультацій».