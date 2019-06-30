Супрун розповіла, як зберегти життя, якщо вас вкусила змія

Укусів рептилій можна уникнути, якщо перед походом на природу ретельно підготуватися і вжити всіх заходів безпеки

Очільниця українського МОЗу Уляна Супрун розповіла, що робити, якщо вас укусила змія.

Як передає НАРОДНА ПРАВДА, відповідний пост Супрун опублікувала на своїй сторінці в Facebook.

За словами в.о. міністра, отрута гадюки має геморагічну дію, а це означає, що вона діє на серцево-судинну систему і згортання крові. Тому при зустрічі з цими рептиліями потрібно вести себе вкрай обережно.

Отрута змії поширюється в організмі людини по лімфатичної системи або по кровотоку – в перші 30-90 хвилин відбувається миттєве згортання крові і поява мікротромбів, а згодом настає гіпокоагуляція і ризик кровотеч у шлунково-кишковому тракті або з носа.

При укусі змії варто звернути увагу на декілька обставин:

1) куди вкусила змія – найбільш небезпечними є укуси в голову і шию. Менш небезпечними є укуси в кінцівки, але вони і найбільш ймовірні;

2) яка температура повітря – чим вона вища, тим інтенсивніше розвивається клініка отруєння.

Як наголосила очільниця МОЗу, внаслідок укусу змії можливі такі ускладнення як гангрена і сепсис. У віддаленому періоді можуть спостерігатися злущування епітелію шкіри, атрофія м’язів, порушення контролю роботи м’язів.

За словами Супрун, укусів рептилій можна уникнути, якщо перед походом на природу ретельно підготуватися і вжити всіх заходів безпеки: одягати одяг, що захищає все тіло, перевіряти місця привалу, не торкатися невідомих предметів і не робити надто різких рухів.

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