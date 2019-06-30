Ольга Цибульська розкрила свій секрет про коханого чоловіка

Співачка і кума Дзідзьо обожнює ділитися з прихильниками новими знімками зі своїми шанувальниками. Однак, про сім’ю вона не любить розповсюджуватися, особливо показувати обличчя чоловіка.

Ведуча обожнює світські заходи, активно веде особистий мікроблог, він досі жодного разу не показала громадськості обличчя свого чоловіка. І ось, буквально днями, ведуча пояснила причину такої скритності.

“Чому я не показую чоловіка⁉️ Ми вже зустрічались тоді, але я ще довіряла продюсерам і гралась у брудні правила шоубізу.За тиждень до нашого спільного відпочинку в Іспанії вийшла чергова обкладинка про “бурхливий роман Цибульської” з іншим чоловіком. Коханий не витримав, сказав, що більше не може ні з ким мене ділити і пішов. На море ми не полетіли. Я сиділа в своїй задушливій квартирі і згадувала його дотики. Саме тоді народилася ця пісня і тоді я зрозуміла чим насправді ризикую, коли не слухаю своє серце. Тієї ночі я знайшла його і пообіцяла, що тепер наше щастя буде тільки нашим”, – поділилася з шанувальниками Ольга.

: glianec.com

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.