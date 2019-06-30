Ольга Сумська показала фото з донькою-випускницею

Заслужена артистка України Ольга Сумська, яка заспівала на останньому дзвонику у школі, показала випускні фото зі своєю молодшою донькою. В Instagram актриса опублікувала ряд знімків з Анною Борисюк, яка цього року закінчила школу.

На урочисту церемонію в школу Сумська прийшла в довгій білій сукні з розрізами з боків. На фото зірка позує разом з донькою Анею і чоловіком Віталієм.

«Ось і закінчилася школа! Прекрасні моменти, які запам’ятовуються на все життя! Прощавай, рідна школа, спасибі вчителям! Вітаємо, дочка, і в добрий шлях до здійснення мрій», – підписала публікацію Ольга Сумська.