Зловмисник намагався покінчити з життям на місці злочину

На Київщині крадій на місці злочину хотів вчинити самогубство. Чоловіка врятувала поліція охорони.

Про це повідомили у прес-службі Нацполіції області.

34-річний житель міста Яготин програв велику суму грошей і вирішив обікрасти магазин.

Злочинець взяв з дому болгарку та змінний одяг. Батькам сказав, що пішов на нічну зміну.

Зловмисник проник до універмагу у робочий час, однак вирішив почекати, коли магазин зачинять, тому переховувався у підвалі.

Все ж проникнути до магазину він не зміг, оскільки спрацювала сигналізація і приїхала поліція.

Коли чоловік побачив полісменів, то дуже налякався і завдав собі поранення у шию канцелярським ножем, щоб не потрапити до рук правоохоронців.

Також злочинець подзвонив батькам і просив у них пробачення.

Чоловіка доставили в лікарню.

: vgolos.com.ua

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.