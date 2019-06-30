Юрий Горбунов и Надежда Мейхер стали влюбленной парочкой в новом сериале

Знаменитый телеведущий Юрий Горбунов часто делит съемочную площадку со своей женой Катей Осадчей, стараясь показывать радости семейной жизни

Идеального семьянина можно встретить практически лишь в компании своей супруги. Поэтому поклонники привыкли видеть их вместе, ведь пара везде вместе и практически неразлучна. Из-за этого фото шоумена на странице в Instagram с эффектной и жаркой брюнеткой Надеждой Мейхер – бывшей участницей коллектива «ВИА Гры» вызвало у них живой интерес.

Выяснилось, что Горбунов и Мейхер снимаются вместе в сериале «Великі Вуйки» и даже сыграли влюбленную пару! Похоже, шоумен и артистка прекрасно вжились в образы, ведь даже на фото они не переставали улыбаться и обниматься. Соответствующие снимки звезды опубликовали на своих страничках.

«Продовжуємо розкривати головних героїв нового серіалу «Великі Вуйки»! Надя Мейхер зіграє нову любов мого персонажа Івана!» – отметил Горбунов под новым постом.

Надя же была не мене красноречива и также поделилась совместным фото. Стоит стметить, что певица дебютировала в кино не так давно, сыграв в сериале Оксаны Байрак «Ничто не случается дважды».

«Така собі парочка… Наконец-то могу объявить о сюрпризе, о котором писала ранее.Через несколько месяцев выйдет очередной сезон комедийного сериала «Великі Вуйки», в котором я сыграю возлюбленную главного героя Ивана», – также написала Надя.

: politeka.net