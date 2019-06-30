США схвалили “жіночу віагру”

Препарат є другим схваленим засобом для жінок зі зниженим лібідо.

Препарат називається бремеланотід. Ним хочуть лікувати відсутність або втрату сексуального потягу у жінок. Його схвалило американське Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів, повідомляє LiveScience.

Приблизно за 45 хв до сексу жінки повинні ввести укол собі під шкіру живота або стегна. Не рекомендується приймати більше однієї дози на добу чи восьми на місяць.

До кінця не зрозуміло, як препарат впливає на підвищення сексуального бажання, але він впливає на різні біологічні функції. Наприклад на обмін речовин і прийом їжі, пігментацію шкіри і регуляцію болю.

“У дослідженнях препарату 40% жінок відчували нудоту. Найчастіше це відбувалося під час першого введення препарату. 13% були змушені позбавлятися її за допомогою ліків. Проте 90% жінок, які відчували нудоту, залишалися у випробуваннях ліків”, – розповіла про ефекти дослідження начальник відділу поведінкової медицини в лікарнях Клівлендського медичного університету Шеріл Кінгсберг.

Бремеланотід не варто використовувати людям з неконтрольованим високим кров’яним тиском або з серцевими захворюваннями. Якщо жодного ефекту після восьми тижнів прийому не з’являється, препарат необхідно припинити використовувати.

: gazeta.ua

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