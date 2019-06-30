“Вищий цинізм”: Терористи встановили пам’ятний знак біля місця аварії Боїнга

Бойовики встановили пам’ятну дошку на місці катастрофи Boeing 777, який самі ж збили 17 липня 2014 року, в результаті чого загинули 298 осіб.

Про це написала журналіст Olga Omelyanchuk в Facebook.

“Терористи встановили пам’ятний знак біля місця аварії збитого ними ж малайзійського Боїнга. Перед роковинами приносять туди квіти і дитячі іграшки. Пропагандисти з РФ навіть пишуть, що місцеві оплакують жертв і “завжди зупиняються тут, щоб помовчати”. У в’їзду в селище стоїть хрест “спаси і збережи”, а нижче напис: “с. Грабове”. Я, як вчора, пам’ятаю історію з тушшю зі збитого літака, записи з криками бойовиків “ми підбили укрів”, довгі списки пасажирів рейсу МН17 і фотографії загиблих”, – написала вона.

Журналіст зазначила, що скоро буде п’ять років з дня катастрофи.

“17 липня буде 5 років, як виродки збили Boeing. У серпні буде п’ять років з моменту Иловайскої трагедії. Восени буде 5 років з початку оборони ДАПа. Про все це я не зможу написати з місця подій, тому що ці території зараз окуповано. Зате якісь укурки поставлять на місцях війни знаки “в пам’ять” про людей, яких вони самі ж вбили”, – додала вона.

15 березня, з венесуельської військової в’язниці в Каракасі звільнили німецького журналіста Біллі Сікса, який поширював фейкові новини про збитий на Донбасі Boeing MH17.

Фото: Olga OmelyanchukFacebook

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