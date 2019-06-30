Аліна Гросу злила в мережу перше відео зі свого весілля

Співачка також показала серію зворушливих знімків у соцмережі

Українська співачка Аліна Гросу, яка 1 червня вийшла заміж, показала відео закритої церемонії одруження у московському РАЦСі.

Як передає НАРОДНА ПРАВДА, відео співачка опублікувала у своєму Instagram.

На відео Аліна показала день, коли вони з Олександром офіційно стали чоловіком і дружиною – закохані молодята цілуються, тримають голубів, розбивають келихи на виході з РАЦСу і просто щасливо обіймаються.

“1.06.2019 | Розпис”, – підписала свій допис Гросу, додавши хештеги “Непереможна”, “Скоро” і “Прем’єра” і анонсувавши вихід своєї нової пісні.

Зауважимо, що до весілля ніхто не знав імені щасливого обранця співачки, адже Гросу не публікувала в мережі спільні знімки з ним. Тільки після офіційної церемонії розпису співачка показала своїм шанувальникам Олександра, і з того часу регулярно тішить своїх фоловерів яскравими і романтичними кадрами з коханим.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от GROSU (@alina_grosu) 29 Июн 2019 в 3:12 PDT

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.