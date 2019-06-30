Напій, який допоможе скинути зайву вагу

Якщо ви набрали зайві кілограми під час тривалих свят, прийшов час повернути колишню форму. Унікальний напій допоможе вам схуднути в найкоротші терміни, крім того, він допоможе очистити ваш організм від шкідливих речовин. Напій прекрасно вгамовує почуття голоду і живить організм корисними речовинами, тому він відмінно підійде в якості основи раціону для розвантажувальних днів, передає Хроніка.інфо з посиланням на тоне.

Цілющий напій на основі фруктів, овочів і спецій

Інгредієнти: 2 моркви, 4-5 стебел селери, натуральний мед, кілька яблук, лимон, імбир, кориця.

Приготування: необхідно дві морквини, кілька яблук і до п’яти стебел селери подрібнити за допомогою блендера до отримання однорідної маси, додати одну столову ложку лимонного соку, кілька чайних ложок меду світлих сортів, по половині чайної ложки кориці та імбиру.

Можна включити цей напій в щоденний раціон або ж влаштовувати розвантажувальні дні на основі цього напою, під час їх проведення необхідно замінити сніданок і вечеря прийомом цього напою.

: zdorovia.com.ua

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