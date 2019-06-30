У Колумбії відкрився перший у світі порно-університет

Ректором університету, розташованого в Медельїні, стала порноактриса Амаранту Хенк (Алехандра Оману Руїз). Зараз заняття проходять в еротик-пабі Secret Garden — поки що надійшло лише 12 осіб, але Амаранту підходить до справи серйозно: складає навчальні плани, думає про екзамени і обіцяє студентам організувати практичні заняття на порнозніманнях.

Перелік дисциплін:

Значення ерекції. Ерекція природна, механічна і хімічна;

Експрес-інформація по країні

Сполучені Штати Америки (США) – держава в Північній Америці.

Прапор



Герб



Столиця – Вашингтон

Найбільші міста: Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Майамі, Х’юстон, Філадельфія, Бостон, Фінікс, Сан-Дієго, Даллас

Форма правління – Президентська республіка

Територія – 9 519 431 км2 (4-я в світі)

Населення – 321,26 млн чол. (3-я в світі)

Офіційний мову – американську англійську

Релігія – протестантизм, католицизм

ІЛР – 0,915 (8-я в світі)

ВВП – $17,419 трлн (1-я в світі)

Валюта – долар США

Межують з Канадою, Мексикою

Що значить бути порноактрисою в суспільстві мачизму;

Як захистити свою репутацію і унікальний образ;

Як визначити брехливого і жорстокого продюсера;

Як отримувати прибуток від зйомок у порно;

Як створювати ідеальні порно-декорації.

Амаранту вважає головним завданням свого університету боротьбу з професійним вигорянням. Зйомки в порно дуже швидко перетворюються в рутину, говорить актриса. Це погано позначається як на працівників, так і на індустрії в цілому.

Ініціатива Хенк сподобалася не всім — консервативно налаштовані жителі Медельїна вже висловилися проти наявності порно-університету в їх місті. До прямих зіткнень поки не дійшло.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в Аргентині випустили презервативи для сексу за згодою.

За матеріалами Knife.media

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