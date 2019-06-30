У Колумбії відкрився перший у світі порно-університет

Ректором університету, розташованого в Медельїні, стала порноактриса Амаранту Хенк (Алехандра Оману Руїз). Зараз заняття проходять в еротик-пабі Secret Garden — поки що надійшло лише 12 осіб, але Амаранту підходить до справи серйозно: складає навчальні плани, думає про екзамени і обіцяє студентам організувати практичні заняття на порнозніманнях.
Перелік дисциплін:
Значення ерекції. Ерекція природна, механічна і хімічна;
Експрес-інформація по країні
Сполучені Штати Америки (США) – держава в Північній Америці.
Прапор
Герб
Столиця – Вашингтон
Найбільші міста: Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Майамі, Х’юстон, Філадельфія, Бостон, Фінікс, Сан-Дієго, Даллас
Форма правління – Президентська республіка
Територія – 9 519 431 км2 (4-я в світі)
Населення – 321,26 млн чол. (3-я в світі)
Офіційний мову – американську англійську
Релігія – протестантизм, католицизм
ІЛР – 0,915 (8-я в світі)
ВВП – $17,419 трлн (1-я в світі)
Валюта – долар США
Межують з Канадою, Мексикою
Що значить бути порноактрисою в суспільстві мачизму;
Як захистити свою репутацію і унікальний образ;
Як визначити брехливого і жорстокого продюсера;
Як отримувати прибуток від зйомок у порно;
Як створювати ідеальні порно-декорації.
Амаранту вважає головним завданням свого університету боротьбу з професійним вигорянням. Зйомки в порно дуже швидко перетворюються в рутину, говорить актриса. Це погано позначається як на працівників, так і на індустрії в цілому.
Ініціатива Хенк сподобалася не всім — консервативно налаштовані жителі Медельїна вже висловилися проти наявності порно-університету в їх місті. До прямих зіткнень поки не дійшло.
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в Аргентині випустили презервативи для сексу за згодою.
За матеріалами Knife.media
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