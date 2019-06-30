Вперше в історії: Трамп перетнув демілітаризовану зону і побував в Північній Кореї (ФОТО)

Президент США Дональд Трамп пройшов на територію КНДР на запрошення лідера Північної Кореї Кім Чен Ина, повідомляють американські і азіатські телеканали, які транслюють цю подію в прямому ефірі, передає Інтерфакс. Зустріч двох лідерів відбулася сьогодні, 30 червня, в ході візиту президента США до Південної Кореї.

Таким чином, Трамп став першим в історії главою американської держави, що потрапили на територію Північної Кореї.

Під час зустрічі в демілітаризованій зоні, яка відділяє Південну Корею від КНДР, північнокорейський лідер Кім Чен Ин запросив Трампа пройти на територію Північної Кореї. Трамп погодився зробити це і назвав пропозицію «великою честю».